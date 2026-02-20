Pellegatti: “Non vedere una riga sul compleanno dell'acquisizione del Milan da parte di Silvio Berlusconi sulla Gazzetta mi lascia sorpreso, e mi fermo qua”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del fatto che sulla Gazzetta dello Sport, quotidiano milanese, non ci sia neanche un pezzo sul 40esimo compleanno dell'acquisizione del Milan da parte di Silvio Berlusconi. Queste le sue parole:

"Sapete la mia attenzione, il mio rispetto, nei confronti di colleghi, testate, però non lasciatemi esprimere la mia sorpresa, e non aggiungo altro, nel non vedere sul quotidiano sportivo milanese la Gazzetta dello Sport, il nostro, come dice spesso Galliani, ci alziamo con Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera noi a Milano, non vedere una riga sul compleanno dell'acquisizione del Milan da parte di Silvio Berlusconi, che è stata la storia del Milan, d'Italia, dell'imprenditoria, una figura che non ha bisogno di altre aggiunte da parte mia, di altri aggettivi da parte mia. Ma non vedere una riga, mentre il Corriere dello Sport, il Giornale, entrambi con Franco Ordine, Monica Colombo sul Corriere della Sera, ci sarà un'intervista su AS, spagnolo, e non c'è una riga sulla Gazzetta dello Sport. Dico solo che esprimo la mia sorpresa, un sostantivo corretto e sospettoso"