Borghi fa notare: “Partita figlia dell’andata, percezione di scontro tra due mondi”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del match tra Milan e Como di mercoledì sera, analizzando prestazione collettiva e parlando delle ambizioni rossonere per lo scudetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Abbiamo vista una partita molto figlia dell'andata, che era stata una partita molto particolare, si è parlato tanto, la vittoria del Sinigaglia del Milan con una differenza di stili che come al solito ha fatto nascere discussioni per me un po' superficiali ma che sono vive e io credo che ci fossero un po' di conti aperti, che si sono riflessi sia nel modo in cui Milan e Como hanno giocato questa partita, sia poi nel finale eccessivo, molto rovente, con lo scontro tra le due panchine, che è sembrato uno scontro tra mondi. Abbiamo visto una prima mezz'ora totalmente tattica, entrambe hanno cambiato per arrivare a questa partita. Il Como si è presentato con una difesa a tre, mentre il Milan ha cambiato qualcosa dietro e si è presentato con tre registi, Modric, Jashari e Ricci, viste anche le assenze di Rabiot e Loftus-Cheek.