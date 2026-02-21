Da Leao e Pulisic: Allegri e i suoi senatori per il rush finale

C'è poco da dire e nulla da nascondere: siamo arrivati al periodo clou della stagione. Quel periodo tanto bramato da Massimiliano Allegri che, ad ogni inizio stagione, lo ha ripetuto più e più volte, anche nel suo passato e su altre panchine: marzo è il mese che può decidere il campionato. E mai come quest'anno, forse, le prossime settimane saranno decisive. In un senso o nell'altro.

Il pareggio casalingo contro il Como, forse, non è stato ancora digerito. L'obiettivo era tornare a -5 dall'Inter, adesso i punti di distanza sono 7. Niente di recuperabile, sia chiaro. Ma adesso il margine deve riacutizzarsi, già a partire dalla sfida, ostica, di domani contro il Parma.

Massimiliano Allegri avrà nuovamente a disposizione Adrie Rabiot. Ma non sarà l'unico su cui il tecnico livornese farà affidamento. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, ci ricorda come - in questo momento della stagione - Allegri abbia bisogno dei suoi senatori per provare a compiere la rimonta. Rafa Leao si è dimostrato leader mercoledì, con il gol e con le dichiarazioni nel finale. Allegri spera di poter contare nuovamente sull'apporto di Christian Pulisic, che dopo le 8 reti del 2025 è ancora a secco nel nuovo anno.

Poi ci sono Nkunku e Saelemaekers, il primo sta vivendo una stagione a strappi e il secondo è pronto a tornare dal 1' dopo il breve stop che lo ha costretto ai box. In una coperta già di sua non tanto lunga, Allegri ha bisogno dell'intero gruppo per provare a compiere un lavoro che sarebbe importante. Adesso l'obiettivo è uno: fare bottino pieno tra Parma e Cremonese per arrivare al derby contro l'Inter con lo stesso margine o magari minore. Sperando che Leao e Pulisic possono mettersi nelle reali condizioni di trascinare il Diavolo verso l'Olimpo. La missione rimane complicata ma non impossibile, in un campionato che è vissuto a strappi, a due facce. C'è ancora margine di manovra, e Allegri spera di potersela giocare fino all'ultima curva con i suoi senatori nelle migliori condizioni possibili.