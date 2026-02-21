Il QS in apertura: "Jashari-Modric, Allegri studia un nuovo Milan col doppio play"

Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan domenica ospiterà il Parma. L'obiettivo è vincere per non perdere ulteriori distanze sull'Inter. L'edizione odierna del QS parla di quelle che potrebbero essere nuove soluzioni per Max Allegri: "Jashari-Modric, Allegri studia un nuovo Milan col doppio play".

L'ex Bruges contro il Como ha convinto a centrocampo e il tecnico livornese potrebbe continuare a riproporlo, magari accanto al croato per fornire così una nuova soluzione tecnico-tattica.