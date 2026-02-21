Il CorSport: "C'è più Milan con Rabiot"

Dopo il pari casalingo contro il Como, domenica il Milan tornerà a San Siro, questa volta per sfidare il Parma. In campo dovrebbe tornare anche Adrien Rabiot, squalificato mercoledì. L'edizione odierna del Corriere dello Sport offre un focus a riguardo: "C'è più Milan con Rabiot".

E ancora: "Il Milan ha bisogno del suo miglior centrocampista per tornare a vincere dopo il pareggio contro il Como. Adrien Rabiot è pronto a riprendere il posto da titolare dopo la giornata di squalifica". Attenzione però, perché è in diffida: e dopo la Cremonese c'è il derby.