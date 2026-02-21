Le ultime verso Parma: "Pavlovic fuori, tornano Gabbia e Saelemaekers. Dubbi davanti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:48Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Tutto pronto per la sfida che il Milan giocherà domani contro il Parma. Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione che magari scioglierà già a partire dalla conferenza stampa di questo pomeriggio. La Gazzetta dello Sport ne parla titolando: "Pavlovic fuori, tornano Gabbia e Saelemaekers. Dubbi davanti".

Nel terzetto difensivo rientra Gabbia, a centrocampo Saelemaekers scalpita per riprendersi il suo posto dal 1'. Dubbi in avanti: difficile Pulisic dall'inizio, Leao ha invece buone possibilità. Possibile ballottaggio tra Nkunku e Fullkrug per l'altro posto nel tandem.