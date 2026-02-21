Milan-Parma, torna Rabiot. Tuttosport: "Il francese rientra con gli emiliani"

Milan-Parma, torna Rabiot. Tuttosport: "Il francese rientra con gli emiliani"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:24Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan non può più perdere altri punti per strada. Dopo il pareggio contro il Como, domani il Diavolo cerca pronto riscatto contro il Parma. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Max Allegri potrà contare nuovamente su Adrien Rabiot.

"Il francese rientra con gli emiliani", scrive quest'oggi il quotidiano. Quella del francese in mezzo al campo, per il Milan, è una presenza di estrema importanza. La media punti si alza, così come la qualità a centrocampo. Allegri potrà contare di nuovo sull'ex OM.