Milan, sabato c'è il Parma. Il CorSport: "Alexis vuole il posto dall'inizio"MilanNews.it
Oggi alle 09:36Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo il pareggio contro il Como, il Milan contro il Parma non può sbagliare, per evitare di perdere ulteriore terreno sull'Inter. Massimiliano Allegri potrà contare a pieno rango su Alexis Saelemaekers, pienamente recuperato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: Alexis vuole il posto dall'inizio".

E ancora: "Il belga è entrato bene nella ripresa contro il Como dando parecchia vivacità alla manovra offensiva. L’esterno ex Roma e Bologna è un punto fermo della formazione titolare rossonera e il suo ingresso dall’inizio contro il Parma sarà importante per dare subito la scossa alla gara". 