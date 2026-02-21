Il CorSport torna sulle parole di Leao alla CBS: "Il derby è una questione di vita o di morte"

Ha firmato il gol del pareggio contro il Como, ora Rafa Leao deve continuare a segnare per trascinare il Milan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riprende un estratto delle sue dichiarazioni alla CBS, partendo dai giorni pre derby: "I giorni prima del derby non esci, stai a casa.

È una settimana davvero folle, tutti vogliono i biglietti, tutti parlano di quella partita che è la più bella della stagione. Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere. Dopo la partita tutti parlano di quella gara per giorni. Giocare il derby è incredibile, i tifosi cantano dall'inizio alla fine".