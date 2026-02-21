La Gazzetta: "Da Maignan a Leao e Pulisic. Allegri chiama i suoi leader"
MilanNews.it
Periodo clou del campionato. Il Milan tornerà in campo domani per affrontare il Parma, e Massimiliano Allegri avrà bisogno di tutti i suoi trascinatori. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Da Maignan a Leao e Pulisic. Allegri chiama i suoi leader".
Il portoghese non è al top, così come l'americano che da un mese non gioca titolare. Serve anche la spinta di Nkunku in un momento chiave della stagione, il momento è decisivo e ogni settimana può cambiare l'equilibrio del campionato.
Primo Piano
Espulsione inventata, audio sparito, diffida pendente. Rabiot, cancella tutto e trascina il Milan come al solito
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Franco OrdinePerdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidente
Carlo PellegattiIl dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
