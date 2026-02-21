La Gazzetta: "Da Maignan a Leao e Pulisic. Allegri chiama i suoi leader"

Periodo clou del campionato. Il Milan tornerà in campo domani per affrontare il Parma, e Massimiliano Allegri avrà bisogno di tutti i suoi trascinatori. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Da Maignan a Leao e Pulisic. Allegri chiama i suoi leader".

Il portoghese non è al top, così come l'americano che da un mese non gioca titolare. Serve anche la spinta di Nkunku in un momento chiave della stagione, il momento è decisivo e ogni settimana può cambiare l'equilibrio del campionato.