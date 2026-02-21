Tuttosport: "Riecco Rabiot, l'acceleratore energetico del Milan"

Oggi alle 08:36
di Federico Calabrese

Dopo il pari contro il Como, il Milan tornerà domani a San Siro per ospitare il Parma. Massimiliano Allegri potrà contare su quella che sarà una presenza importante fino a fine stagione, Adrien Rabiot. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Riecco Rabiot, l'acceleratore energetico del Milan".

Le statistiche del Milan senza il francese sono negative, come riport il quotidiano: "Senza l’ex Olympique Marsiglia in campo, la formazione di Massimiliano Allegri ha giocato nove partite nel corso delle quali ha raccolto 14 punti, con una media di 1.56 per gara". 