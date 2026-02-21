Fabregas torna sul caso di San Siro: "Accetterei la prova tv, so di aver sbagliato. Però adesso si deve voltare pagina"

vedi letture

Nel pre-gara di Juventus-Como, gara che ha aperto il sabato del 26° turno di Serie A, il tecnico lariano Cesc Fabregas è tornato sullo spiacevole episodio che lo ha visto protagonista in negativo a San Siro contro il Milan lo scorso mercoledì, nel recupero della 24esima giornata. L'allenatore ha interferito, a gioco in corso, con l'azione in campo andando a trattenere il milanista Alexis Saelemaekers. Di seguito si riportano le parole del catalano rilasciate a DAZN.

Le dichiarazioni di Fabregas: "Non posso toccare un giocatore e ho chiesto subito scusa per quanto accaduto col Milan, poi si può massacrare di più o di meno e si possono cercare scuse per aver pareggiato però sul risultato non ha influito. Si può chiedere la prova tv, accetterei tutte le situazioni perché so di aver sbagliato, però adesso si deve voltare pagina. Sono molto giovane e la perfezione non esiste. L'importante è imparare per il futuro, nel giro di 64 ore affrontiamo un'altra squadra incredibile e per noi è una grande prova".