Sky svela: Bartesaghi terzo di difesa, si rivede Estupinan a sinistra. Riecco Pulisic-Leao

Vigilia di Milan-Parma, gara che domani alle 18 si giocherà a San Siro in occasione del 26° turno del campionato di Serie A Enilive. Sono arrivate buone notizie dagli ultimi allenamenti con Massimiliano Allegri che ha confermato il ritorno in panchina di Strahinja Pavlovic e anche le condizioni migliori di Pulisic e Leao.

A poche ore dalla sfida contro il Parma, secondo quanto riferisce il collega Peppe Di Stefano di Sky Sport 24, Allegri ha un dubbio essenzialmente per l'undici titolare: in questo momento c'è un ballottaggio Bartesaghi-De Winter per il ruolo di braccetto sinistro. Pavlovic non potrà partire dall'inizio e dunque ci si gioca un posto tra l'italiano e il belga con il primo favorito. Se dovesse essere rispettato questo pronostico, si rivedrebbe Pervis Estupinan come esterno sinistro. In attacco invece si va con il ritorno della coppia Pulisic-Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

Maignan

Tomori, Gabbia, Bartesaghi

Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan

Pulisic, Leao