Il Milan va in gol contro il Parma da 19 partite consecutive: è la striscia più lunga in Serie A

Oggi alle 17:37News
di Antonello Gioia

Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie. Lo riporta Opta.