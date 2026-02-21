Bastoni bersagliato dai fischi dello stadio Via del Mare di Lecce
MilanNews.it
Da poco più di 10 minuti è cominciata la partita allo stadio Via del Mare tra Lecce ed Inter, sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive. L'accoglienza del tifo salentino per i giocatori nerazzurri è stato rovente, come da pronostico, ma i padroni di casa hanno bersagliato in modo particolare uno dei protagonisti di questa gara, Alessandro Bastoni.
Ogni qual volta il difensore dell'Inter è in possesso palla, lo stadio Via del Mare lo bersaglia di fischi, anche piuttosto assordanti, dopo quello successo settimana scorsa contro la Juventus.
