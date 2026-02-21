Otto vittorie nelle ultime dieci partite a San Siro per il Milan contro il Parma. E media-gol super
Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale. Lo riporta Opta.
