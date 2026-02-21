L'Inter ci mette un po' ma vince a Lecce con due reti nel finale
L'Inter continua a vincere in campionato, lanciandosi sempre di più in solitaria in vetta alla classifica: dopo la sconfitta patita in Norvegia contro il Bodo Glimt, i nerazzurri oggi sono scesi in campo a Lecce e hanno vinto 0-2 con due reti segnate nel quarto d'ora finale, entrambe dagli sviluppi di corner. Il primo gol porta la firma di Heinrikh Mhkytaryan, mentre il raddoppio è stato realizzato da Manuel Akanji. Dopo due vittorie consecutive si fermano i salentini.
Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
