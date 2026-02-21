Ramazzotti: "A Milanello e in via Aldo Rossi hanno fiducia in un finale di campionato senza veleni ed errori"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui malumori del club per le decisioni arbitrali: "Il Milan mercoledì ha evitato di fare, di fronte a telecamere e taccuini, riferimenti polemici alla direzione di Mariani e all’operato del Var. In questo periodo turbolento per Rocchi e la sua squadra, l’atteggiamento della dirigenza è stato di grande responsabilità ed equilibrio. Non solo perché la scorsa settimana il patron Cardinale si è recato in via Rosellini e ha parlato con i vertici della Lega Serie A del nuovo stadio, dei diritti tv all’estero e dell’espansione del calcio italiano. Al tempo stesso, però, non tutte le direzioni di gara sono piaciute al Diavolo e questo nelle scorse ore è stato fatto notare in maniera garbata all’Aia.

Mancano due punti contro il Sassuolo per il gol ingiustamente annullato a Pulisic (sarebbe stato quello del 3-1, la partita è poi finita 2-2); nessuno ha ancora trovato una spiegazione sia per il rigore non concesso a Nkunku nel match d’andata vinto contro il Bologna sia per il placcaggio di Moreo su Gabbia che ha favorito il momentaneo 2-1 di Nzola del Pisa a San Siro. Stride pure il dato dei rigori: il Milan è la squadra che ne ha avuti più contro (7) dopo il Napoli (8). Ce n’è abbastanza per una chiamata all’Aia e per sperare che certi casi non si ripetano più. A Milanello e in via Aldo Rossi hanno fiducia in un finale di campionato senza veleni ed errori".