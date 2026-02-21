Verso Milan-Parma: gli ultimi precedenti a San Siro sorridono al Diavolo

vedi letture

Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al prossimo incontro in campionato domenica alle 18.00 contro il Parma. Una partita complicata, dove i rossoneri non potranno sbagliare per evitare di complicare il proprio percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League.

STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri. Inoltre, il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.