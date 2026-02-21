Letizia triste: "Sarà la stagione dei rimpianti, perché un altro anno senza coppe e con avversarie così alla portata non capiterà più"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per Sportitalia sul campionato del Milan: "Ora per il Milan inizia un altro mini-campionato: contro Parma e Cremonese occorre blindare la qualificazione all’Europa che conta, per poi presentarsi al Derby per dimostrare che ciò che poteva essere ma non sarà, sarebbe stato tanto bello quanto meritato. Sarà la stagione dei rimpianti, perché un altro anno senza coppe e con avversarie così alla portata non capiterà più: ma più che non perdere praticamente mai, questo Milan senza centravanti che poteva fare? E allora è urgente rendersene conto per non rifare gli stessi errori l’anno prossimo.

Quando Juve e Napoli saranno certamente più forti e l’Inter sarà comunque campione in carica: é triste guardare già al prossimo anno al 19 febbraio, ma è proprio in questo periodo che chi ha ambizioni di vincere organizza le grandi manovre per l’anno prossimo. Dopo le delusioni degli ultimi due mercati, il Milan saprà finalmente farlo? La risposta, nel giro di poche settimane".