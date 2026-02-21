Attenzione Milan: in percentuale, solo Merino dell'Arsenal segna più di testa di Pellegrino del Parma

Attenzione Milan: in percentuale, solo Merino dell'Arsenal segna più di testa di Pellegrino del ParmaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:36News
di Antonello Gioia

Tra i giocatori in doppia cifra di gol dall'inizio della scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei, solo Mikel Merino (64%) ha segnato in percentuale più gol di testa rispetto a Mateo Pellegrino (60% - 6/10); il classe 2001, inoltre, potrebbe andare a segno per due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Lo riporta Opta.