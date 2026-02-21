Pellegatti: “Spero che nel futuro management il peso politico sia autorevole”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle proteste che il Milan avrebbe fatto telefonando ai vertici dell'AIA per alcune decisioni arbitrali. Questo il suo commento:

"Che nel Milan ci sia malumore per gli errori arbitrali è ovvio, c'è nel Milan, nei tifosi del Milan e negli ambienti del Milan. Non sarà contento Allegri, non saranno contenti i giocatori, non saranno contenti la caviglia e il perone di Pavlovic che ringrazia il dio del calcio perchè non si è fratturato per quell'intervento. Però solo la Gazzetta dello Sport ha scritto che il Milan si sarebbe lamentato con gli organi arbitrali. Dopo che ci siamo informati non c'è nessuna conferma, ne dalla Lega, ne dalla Federazione, ma nemmeno dagli arbitri è trapelato che ci sia stata questa lamentela ufficiosa da parte del Milan. Si saranno lamentati con chi e non so chi, anche perchè abbiamo sempre detto che quando c'è da effettuare degli interventi politici il Milan non ha mai brillato per prontezza e autorevolezza, e il è una cosa che nel futuro management la parte politica non sia solo di apparenza ma di autorevolezza":