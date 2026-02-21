Serie A, la classifica aggiornata dopo il pari dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio

Serie A, la classifica aggiornata dopo il pari dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio
di Lorenzo De Angelis

La classifica di Serie A aggiornata dopo il pari a reti bianche maturato all'Unipol Domus Arena tra il Cagliari di Fabio Pisacane e la Lazio di Maurizio Sarri. La sfida era valevole per l'anticipo della 26esima giornata di campionato. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (25)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 42 (25)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 24 (25)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)