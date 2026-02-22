Colombo: "Se non ci sono dei dirigenti che lo fanno, ci sono molti allenatori che non perdono occasione di rimarcare i torti subiti. Allegri non sbaglia una dichiarazione"

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Rossonera sul peso politico del Milan: “Io credo che va bene essere dei signori ma qualche volta alzare la voce serve. In fin dei conti se non ci sono dei dirigenti che lo fanno, ci sono molti allenatori che non perdono occasione di rimarcare i torti subiti. Noi abbiamo un allenatore che non ha ancora sbagliato una dichiarazione però se serve mettere i puntini sulle i, menomale“.

Come era lavorare in questo settore con quel Milan: “Era facile ed erano anche altri tempi. A metà degli anni 90 avevamo la possibilità di andare a Milanello tutti giorni e in ogni angolo del centro sportivo. Era proprio un altro mondo, ora sarebbe impensabile. C’era anche una vicinanza con gli stessi giocatori che ora non è più possibile perché sono presenti molti più filtri e molti più media in ballo“.

Su Galliani e sulla sua voglia di Milan: “Lui è rimasto il primo dei tifosi perché ha un rapporto personale con Allegri che è resistito anche mentre era alla Juventus. Certo gli manca il calcio visto che ora è anche uscito dal Monza ma non ho percepito che ci fosse la possibilità di un suo ritorno“.