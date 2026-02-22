Milan, Allegri: "Pavlovic recuperato, Pulisic e Leao stanno meglio"

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Pavlovic sembrava a rischio, perché abbiamo temuto dopo la botta in partita, ma fortunatamente anche lui è a disposizione. Pulisic e Leao stanno meglio, soprattutto Pulisic che sarà convocato, avere tutti disponibili è importante e i cambi servono".

Lo annuncia il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Parma, "una squadra che nell'ultima mezz'ora ha fatto molti gol, quindi bisognerà fare una partita molto buona", sottolinea. Sul post Como e sulla lite con Cesc Fabregas l'allenatore non vuole tornare.

"Parlare di quello che è successo non ha più senso, dobbiamo parlare del Parma che sta facendo cose buone. Difensivamente sono molto bravi e sono bravi nelle palle inattive, serve una partita di grande rispetto", avverte Allegri. (ANSA).