Mancini (DAZN): “Il Milan più di così non poteva fare, ma niente sentenze”

vedi letture

Settimane decisive per il Milan. Dopo il pari contro il Como, domani i rossoneri sfideranno il Parma per rimanere aggrappati al primo posto in classifica, occupato dall'Inter. Per parlare del Diavolo e della lotta scudetto, MilanNews.it ha intervistato Riccardo Mancini, telecronista di DAZN.

Il pareggio contro il Como ha sentenziato la lotta scudetto a favore dell'Inter?

"Non l'ha sentenziata ancora la lotta scudetto, però sicuramente è un'opportunità persa per il Milan perché restare a -5, e magari arrivare anche a quella distanza al derby sarebbe stato forse ideale In queste condizioni ed è sicuramente un'opportunità persa: due punti buttati via, anche se poi il Como comunque è una squadra di tutto rispetto e non è stato facile per nessuno batterla. Penso che più di così, forse, in queste condizioni il Milan non potesse fare. Certo è che rimane del rammarico, lo leggo meno in Allegri che nei giocatori. Forse perché Allegri era già convinto da inizio anno come va, ripetendo ormai da mesi che il Milan è in lotta per la Champions e non per lo scudetto. Io non ci credo tantissimo a dire il vero, perché una volta che sei lì è giusto anche provare a competere, però è un pareggio che chiaramente fa male a livello di testa, se si vuole pensare di inseguire l'Inter.