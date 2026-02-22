Giroud, futuro in bilico: momento di riflessione per il francese

Secondo quanto riportato dall'Equipe, quotidiano francese, il futuro di Olivier Giroud al Lille sarebbe più in bilico che mai. Dopo un ritorno che ha scaldato i cuori di tutti i tifosi francesi e dell'ex numero 9 rossonero, protagonista di parecchi gol decisivi durante la stagione, nelle ultime settimane si è registrato un grosso calo nelle prestazioni.

Giroud ha firmato un contatto annuale con opzione per una seconda stagione, ma al momneto, stando a quello che emerge dalla Francia, sembrerebbe molto difficile che il club eserciti la clausola per prolungare il contratto. Saranno le prossime settimane a rendere il quadro più chiaro per il futuro del francese. Per ora sono 4 i gol in 20 partite di Ligue1 e 3 gol in 9 partite di Europa league.