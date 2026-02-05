Esodo dall'Arabia: Kanté al Fenerbahçe, obiettivo Mondiali per il francese

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 04 FEB - A quattro mesi dalla Coppa del Mondo 2026, N'Golo Kanté, 34 anni, lascia l'Al-Ittihad e l'Arabia Saudita per intraprendere una nuova avventura in Turchia con il Fenerbahçe, con l'obiettivo di mantenere il suo posto nella nazionale francese. Il suo trasferimento era inizialmente previsto per lunedì, ma è stato ritardato. Il Fenerbahçe, che voleva scambiare il suo attaccante marocchino Youssef En-Nesyri con il francese, ha accusato l'Al-Ittihad di aver "inserito erroneamente" le informazioni sulla transazione nel software dedicato della Fifa, impedendone il "completamento entro i tempi previsti".

La questione è stata risolta martedì a seguito della mediazione della Fifa, secondo diverse fonti. Il proprietario del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha anche ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan "per il suo incrollabile sostegno, che ha permesso la conclusione positiva di questo affare". Dopo due anni e mezzo all'Al-Ittihad, il centrocampista francese passerà nella seconda squadra del campionato turco, nota per l'atmosfera infuocata nel suo stadio, Sukru Saracoğlu di Istanbul, dopo le esperienze in Francia (US Boulogne, Caen), Inghilterra (Leicester, Chelsea) e appunto Arabia Saudita (Al-Ittihad). Il nazionale francese, con 65 presenze (2 gol), ha firmato un contratto fino a giugno 2028, ma il suo sguardo è naturalmente rivolto al grande evento della prossima estate: la Coppa del Mondo, co-ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada (11 giugno - 19 luglio). (ANSA-AFP).