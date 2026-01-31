De Zerbi non arretra: "Resto a Marsiglia altri cinque o sei anni"

(ANSA) - MARSIGLIA, 30 GEN - L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi, il cui futuro all'OM sembrava incerto dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha confermato che sabato contro il Paris FC sarà in panchina, dove intendere restare "altri cinque o sei anni". "Abbiamo perso una partita importante, clamorosamente, e siamo fuori dalla Champions. È doloroso, Ieri sera abbiamo parlato con Pablo Longoria e Medhi Benatia per trovare le soluzioni migliori. È normale fare il punto della situazione e valutarla. Ho la mia parte di responsabilità, ma non sono solo - ha detto il tecnico italiano nella conferenza stampa prepartita -. Non ho diretto l'allenamento di ieri perché avevo passato molto tempo ad analizzare il Paris FC, avevo dormito poco e non mi sentivo bene. Tutto il resto sono solo cose scritte e dette. Ma sono ancora qui, sono davanti a voi. Questa è la verità". Nessuna intenzione di lasciare la città e la sua squadra: "Volevo venire a Marsiglia.

Sono rimasto per questa seconda stagione ed ero consapevole di tutti i problemi. Ho sempre detto che Marsiglia era il posto ideale per me. Mi è stato insegnato ad assumermi le mie responsabilità, anche se fa male. L'allenatore deve garantire risultati e prestazioni. Credo che abbiamo ottenuto risultati, che abbiamo una squadra molto forte, ma con un grosso problema da risolvere: la mancanza di continuità. Per il resto, non c'è nulla da confermare. Ero l'allenatore dell'OM e sono l'allenatore dell'OM. Oggi ho preparato la squadra e domani sarò in panchina". (ANSA).