Real Madrid, buone notizie da Mbappe: col City potrebbe tornare in campo
Come riporta TMW, il rientro in campo di Kyliane Mbappe potrebbe avvenire settimana prossima. Dopo quasi tre settimane lontano dai campi a causa di una distorsione al ginocchio sinistro, Kylian Mbappé sembra pronto a tornare in campo. L'attaccante francese, assente dal match perso contro l'Osasuna il 21 febbraio, sta cercando di tornare a disposizione per il match di ritorno contro il Manchester City anche se, visto il risultato dell'andata (3-0), l'allenatore dei Blancos Arbeloa potrebbe anche decidere di non rischiarlo a prescindere e di tenerlo in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.
REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-0 (ANDATA OTTAVI DI FINALE)
20' Valverde
27' Valverde
42' Valverde
57' rig. sbagliato Vinicius
