Fofana e un motore in più: Allegri vuole il francese al top per questo rush finale

vedi letture

La vittoria nel derby contro l'Inter ha riportato nuovo entusiasmo dalle parti di Milanello. Il primo posto in classifica adesso è distante soltanto 7 punti, la distanza resta complicata ma la rimonta non impossibile, soprattutto in un campionato che spesso ci abitua a paradossali stravolgimenti.

In questa fase clou di stagione, Massimiliano Allegri spera di poter avere al meglio della loro condizione tutte quelle pedine che possono dare qualcosa in più. Tra queste c'è anche Youssouf Fofana. Ne parla questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza quello che è stato in questa stagione il rendimento del centrocampista francese, allargando però il raggio del ragionamento alle ultime due stagioni.

Ultime due stagioni molto positive per il centrocampista: Fofana è il miglior passatore del Milan nelle ultime due stagioni con 13 passaggi vincenti in 78 partite, a pari merito con Leao, che li ha raggiunti in 73 presenze, due in meno di Pulisic, terzo con 12 assist; gli altri due della top five sono più staccati e, comunque, non indossano più la maglia rossonera: Theo Hernandez è quarto con 6 assist in 49 presenze, Tammy Abraham è quinto con 6 assist in 44 partite.



Quello per Estupiñan nel derby, fatto coi giri giusti di sinistro, è solo il più recente, successivo cronologicamente a quello per Nkunku decisivo per il pareggio del Milan a Firenze a gennaio. L'anno scorso si ricordano il tracciante per Reijnders a Verona e quello per Leao a Cagliari. Agli assist, Allegri vorrebbe che Fofana aggiungesse anche i gol. Per ora, in stagione, è fermo a quello segnato contro l'Udinese a settembre, ma il suo lavoro non si può limitare soltanto a quelle che sono le cifre, tra gol e assist.

Se messo in condizioni, Fofana può essere davvero il motore in più nel centrocampo del Milan, e quando è in ottime condizioni si vede eccome. Allegri spera di averlo al massimo dei suoi giri, perché per compiere una strepitosa rimonta bisognerà contare su tutte le pedine al massimo della loro forma. E con un Fofana così, le cose potrebbero andare anche meglio.