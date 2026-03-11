esclusiva mn Mancini: "Il Milan ha meritato il derby. Campionato riaperto? Si, può succedere ancora di tutto"

Battendo l'Inter il Milan potrebbe aver riaperto il campionato, anche se non è ancora del tutto detto. I 7 punti di distacco dalla formazione nerazzurra sono un gap importante, ma Massimiliano Allegri e giocatori, arrivati a questo punto della stagione, non hanno più niente da perdere: quindi perché non provarci? Di questa tentazione ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Amantino Mancini, passato in carriera anche sull'altra sponda del Naviglio.

Domenica masterclass di Allegri contro Chivu: il Milan ha meritato?

"Penso che il Milan ha meritato di vincere la partita, anche perché l'ha condotta in maniera molto intelligente. Quindi ha meritato di portarsi a casa questo derby".

Pensa che il campionato sia riaperto?

"Secondo me il campionato si è riaperto. 7 punti non sono tanti, anche perché ne deve passare di acqua sotto ai ponti. Il campionato non è ancora deciso".

Nelle prossime 5 l’Inter ha 4 partite difficili, il Milan, sulla carta, 2: pensa che si possa accorciare in classifica?

"Le prossime partite dell'Inter sono molto difficili, e penso che questo aumenti le possibilità per il Milan di accorciare in classifica. Come ho detto, possono succedere ancora tante cose, ma le prossime partite dell'Inter sono molto complicate e quindi il Milan ne deve approfittare".

Il Milan ha la forza di rimontare l’Inter, oppure la formazione di Chivu gode di un vantaggio considerevole che la fa stare serena?

"Si, il Milan ha questa forza. Ovvio che l'Inter che ha un bel vantaggio, 7 punti sono tanti, ma penso che il Milan può avere la capacità di accorciare".

Il Milan cosa ha recriminarsi di questa stagione?

"La poca continuità contro le piccole. Ha qualità, è giovane, ma la poca continuità contro le squadre della parte destra della classifica l'hanno un po' condizionata".

Come valuta il lavoro di Massimiliano Allegri?

"È un allenatore esperto, capisce di calcio, conosce bene il Milan. Penso che sta facendo bene. Ovvio che si può sempre migliorare, ma lo valuto fino ad adesso un lavoro da 8".

Domenica ha dimostrato di sapersi adattare all’avversario, mostrando anche uno stile di gioco diverso: è quindi così obsoleto come in molti lo definiscono?

"Ieri ha dimostrato di essere tutto tranne che obsoleto. Il Milan domenica ha fatto una grande partita, molto aggressiva. Penso che la sua tattica è riuscita a farla bene, quindi ha fatto un gran lavoro".

Cosa può aiutare il Milan in questo rush finale: fortuna, ambizione o dipende tutto dall’Inter?

"L'Inter che non riesce a vincere e il Milan che continui a fare grande partite come quella nel derby. Così come la continuità e la migliore condizioni dei suo top player".

Un commento su Modric

"È un talento, un fuoriclasse. Il suo curriculum sta aiutando tantissimo il Milan e i ragazzi più giovani per fare un salto di qualità. Acquisto importantissimo".

Ultima, risposta secca: questo Milan può vincere lo scudetto?

"No, però arrivare tra i primi 4 si".