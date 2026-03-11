Dopo l'Inter c'è la Lazio: Rabiot out, è ballottaggio a due. E attenzione a Modric e Fofana: il motivo

Dopo l'Inter c'è la Lazio: Rabiot out, è ballottaggio a due. E attenzione a Modric e Fofana: il motivoMilanNews.it
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria preziosa nel derby contro l'Inter, il Milan guarda alla trasferta contro la Lazio. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, all'Olimpico mancherà Adrien Rabiot, squalificato: è ballottaggio tra Ricci e Jashari, con Modric e Fofana a completare la mediana.

Attenzione a Modric e Fofana: sono due dei quattro calciatori diffidati tra i rossoneri, lista che comprende anche gli esterni Athekame e Saelemaekers. In caso di ammonizione, salterebbero la successiva sfida contro il Torino a San Siro. 