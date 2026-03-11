Rinnovo di Vlahovic? Trezeguet: "Io prenderei Lewandowski: altra categoria"

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus e della nazionale francese, è stato intervistato per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport e ha offerto alcuni commenti sul momento attuale del club bianconero e del calcio italiano. In particolare il francese si è espresso sulla figura e sul futuro dell'attaccante Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Vecchia Signora e uno dei potenziali obiettivi del Milan di Massimiliano Allegri per la prossima estate. Un estratto delle dichiarazioni di Trezeguet.

Le parole di Trezeguet sul futuro di Vlahovic e sulla scelta che dovrà fare la Juventus in merito: "Non entro in questi discorsi, sono focalizzato sul River. Io prenderei Lewandowski a parametro zero, anche a 37 anni: altra categoria, è uno degli ultimi nove veri insieme a Haaland. Lewa non avrà più il fisico di un tempo, ma al Barcellona pur non giocando sempre ha segnato 14 gol: é forte, intelligente. Lewandowski arriverebbe alla Juve sapendo da dove viene e cosa ci si aspetta da lui: i gol. Se ci fosse la possibilità, lo porterei in braccio io a Torino"