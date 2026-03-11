Dal difensore al tanto bramato centravanti: le mosse di Allegri per rendere grande il Milan

Il Milan continua a lavorare su due binari paralleli. La vittoria nel derby contro l'Inter ha dato ossigeno a un ambiente che, dopo il -10 dai nerazzurri, sembrava ormai arreso al suo destino. Adesso, invece, molti ci credono e attenzione a un calcio che spesso capovolge scenari già annunciati. Ma il Diavolo lavora anche su quella che dovrà essere la rosa del prossimo anno. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che si concentra su quelli che sono i diktat di Max Allegri. Già, Massimiliano Allegri, che in testa ha il Diavolo e che è pronto ad aprire un ciclo, a prescindere da come andrà questa stagione.

Bisognerà partire da una difesa che deve necessariamente essere rinforzata. In cima alla lista di Igli Tare c’è Mario Gila, difensore della Lazio, prossimo avversario in campionato. Per tutta la stagione lo spagnolo è rimasto nel mirino dei rossoneri, tanto che a gennaio ci sono stati dei dialoghi con il procuratore del difensore. Ma il Milan non ha voluto fare un’offerta perché ha deciso di rimandare tutto per l’estate quando la Lazio potrà chiedere una cifra più bassa, considerando che lo spagnolo ha solo un anno di contratto e la stagione dei biancocelesti non è stata esaltante. Il Diavolo punta a prenderlo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con una percentuale che dovrà andare al Real Madrid.

Attenzione poi a quelli che saranno i vari movimenti a centrocampo e in attacco. L’idea è prendere un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Rabiot da schierare come mezzala destra. Molto inoltre dipenderà dalla conferma o meno di Luka Modric. In caso di permanenza del croato di andrà avanti con lui, altrimenti bisognerà colmare anche la sua assenza.

Poi arriverà un esterno in più che possa far rifiatare Saelemaekers a destra, uno dei fedelissimi di Allegri. Ma soprattutto il grande investimento dovrà essere in attacco, quel centravanti che è mancato nelle fasi clou di questa stagione. L’allenatore spera di poter ricevere in regalo una punta da venti gol. Dunque bisognerà fare chiarezza con i giocatori in rosa, decidere prima il futuro di Nkunku, Fullkrug e Santiago Gimenez e poi lavorare al colpo in attacco, quello che sposta gli equilibri. Per far sì che il Diavolo possa competere su ogni fronte.