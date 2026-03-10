Giudice Sportivo, un turno di stop per Rabiot e doppia ammenda al Milan. Modric entra in diffida

Soo uscite le decisone del Giudice Sportivo dopo la 28^ giornata di Serie A. Per quanto riguarda le squalifche dei giocatori, Adrien Rabiot, che era diffidato ed è stato ammonito contro l'Inter, è stato fermato per un turno e dunque non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di domenica contro la Lazio. Luka Modric è stato invece ammonito per la quarta volta in questo campionato e dunque è entrato in diffida.

Per quanto riguarda invece le società sono state date due ammende al Milan:

- "Ammenda di € 22.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".



- "Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Una giornata di squalifica e ammenda da 5 mila euro per il preparatore atletico rossonero Simone Folletti "per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara".

Nelle file dell'Inter, c'è infine da segnalare un'ammenda da 10 mila euro per il dirigente nerazzurro Dario Baccin "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale".