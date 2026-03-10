Rimonta scudetto? Quasi impossibile, ma il Milan vuole farsi trovare pronto se l'Inter dovesse crollare. Allegri lo ha già detto alla squadra

vedi letture

La vittoria nel derby ha riaperto leggermente la corsa scudetto: l'Inter è a +7 e resta la grande favorita a dieci giornate dalla fine del campionato, ma il Milan, dopo il successo di domenica arrivato grazie ad un gol di Pervis Estupinan, ci vuole provare. O meglio vuole farsi trovare pronto per non avere rimpianti nel caso in cui i nerazzurri dovessero subire un contraccolpo e perdere altri punti.

VINCERLE TUTTE - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che Max Allegri ha già espresso questo concetto alla sua squadra dopo il derby e lo ribadirà nuovamente oggi a Milanello alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica all'Olimpico contro la Lazio. La rimonta è quasi impossibile, ma il tecnico livornese sa bene che nel calcio può succedere di tutto. Il Milan, come prima cosa, non deve guardare cosa fa l'Inter, ma deve cercare di vincere tutte le sue partite. Solo così potrà avere qualche chance di rimontare, altrimenti l'unica cosa che potrà avere sono i rimpianti di non aver eventualmente sfruttato dei passi falsi dei nerazzurri.

NIENTE TABELLE - La speranza di Allegri è che l’effetto derby porti con sé un’onda lunga di entusiasmo che vada a coprire i difetti in questo rush finale. Niente slogan e soprattutto niente tabelle: il Milan deve fare il massimo, poi si vedrà cosa farà l'Inter. Il pensiero, come ha ribadito anche lo stesso allenatore rossonero nel post-partita di domenica, deve essere solo su se stessi e sul lavoro da fare ogni giorno. Solo così il Diavolo potrà avere qualche chance di provare a portare a termine questa rimonta quasi impossibile.