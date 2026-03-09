Infinito Modric: altra prestazione mostruosa. Ma sul suo futuro non si sbottona

Ormai non dovrebbe più stupire perchè succede quasi ogni settimana, ma anche ieri contro l'Inter nel derby vinto 1-0 dal Milan Luka Modric ha giocato un'altra partita mostruosa in mezzo al campo. Il campione croato, sotto gli occhi del suo grande amico ed ex compagno di squadra al Real Madrid Sergio Ramos, ha deliziato ancora una volta i tifosi milanisti con la sua qualità, la sua personaltà e la sua leadership.

CHE PARTITA! - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, anche contro l'Inter, Modric ha lottato e pressato come un ragazzino nonostante i 40 anni di età. Il numero 14 rossonero è stato uno dei più applauditi dai tifosi che sperano sempre nella sua conferma per un'altra stagione. Da settimane ci sono voci sul suo futuro e ieri, nel post-partita, il croato ha detto la sua per la prima volta: "Ci sono sempre rumors intorno alla squadra, ma non mi interessa. Sono molto contento qui. È stato bello vedere Sergio Ramos allo stadio: quando il capitano viene qui bisogna vincere (ride, ndr). Non penso a nient’altro comunque, penso solo a lavorare".

FUTURO DA DECIDERE - Modric non si è dunque sbottanato più di tanto, anche se ha ammesso, non che ce ne fosse bisogno, di stare molto bene al Milan. Lui ha sempre detto ai dirigenti di via Aldo Rossi che una decisione sul suo futuro la prenderà solo quando sarà finito il campionato. Il croato, che ha un'opzione per prolungare il suo contratto di un altro anno, dovrà riflettere su varie cose, in primis sulle sue motivazioni e il suo stato fisico.