Pietrella: "De Winter e Pavlovic hanno contenuti Pio Esposito e Bonny con anticipi a raffica e duelli, quasi tutti vinti"

vedi letture

Francesco Pietrella, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Pio Esposito e Bonny: "I numeri ne certificano la prestazione: seconda partita di fila senza segnare - prima volta in stagione -, quarta totale dopo Como, Liverpool e soprattutto Milan. L’Inter non ha segnato né all’andata né al ritorno. Esposito e Bonny hanno chiuso con zero tiri nello specchio, tre tiri respinti e uno fuori del francese. Pochi anche i passaggi positivi, rispettivamente otto e nove, così come i contrasti vinti: entrambi zero.

De Winter e Pavlovic ne hanno preso le misure e li hanno contenuti con anticipi a raffica e duelli, quasi tutti vinti. Pio, a differenza di Bonny, ha giocato più di sponda e ha provato a servire Dimarco o Luis Henrique, ma non s’è visto quasi mai. Il tutto sotto gli occhi di un Lautaro deluso, amaro, tenuto a freno dall’infortunio al polpaccio. L’argentino è andato in panchina per fare gruppo e restare vicino ai compagni. La sua assenza sta diventando un peso: da quando s’è fatto male - out dopo un’ora sul sintetico del Bodo - l’Inter ha segnato cinque gol in altrettante partite, rimanendo a secco contro Como (0-0) e Milan (ko 1-0) e perdendo la sfida di ritorno contro i norvegesi".