Cardinale, fiducia massima in Allegri: Max al centro del Milan per il presente e per il futuro

La vittoria nel derby di domenica sera, che ha permesso al Milan di tornare in corsa per lo scudetto e di fare un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions, è arrivata davanti a Gerry Cardinale che nelle ultime settimane si è visto spesso dalle parti di Milano e Milanello in quanto vuole far sentire sempre di più la sua vicinanza alla squadra e al club. Ne post-partita, il numero uno di RedBird è sceso negli spogliatoi di San Siro per complimentarsi del successo e dello spirito che ha visto in campo.

FIDUCIA IN MAX - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, visti i risultati, il secondo posto e la vittoria contro l'Inter, la fiducia della proprietà nei confronti di Massimiliano Allegri è massima. Cardinale è ben consapevole di quanto il lavoro del tecnico livornese sia stato determinante per riportate in alto il Diavolo e dimenticare la scorsa stagione. Max è l'uomo non solo del presente, ma anche quello con cui costruire il futuro del Milan che il prossimo anno dovrà tornare competitivo anche in Europa. Ecco perchè, scrive la Rosea, "l'opzione per il rinnovo fino al 2028, che scatterà con l'ingresso tra le prime quattro, ma che la società avrebbe potuto 'azionare' indipendentemente dai risultati, è considerata la chiave per dare al progetto quella durata necessaria per 'lievitare' e magari per portare in bacheca altri trofei dopo la Supercoppa italiana conquistata nel gennaio 2025 a Riad".

PRESTO A MILANO - Dopo aver visto la vittoria nel derby, Cardinale è ripartito con la compagna e la figlia, ma si è trattato solo di un arrivederci perchè la sua intenzione è di tornare presto a Milano per supportare il gruppo milanista in questo finale di stagione. Il ritorno in Champions League resta la priorità, ma dopo aver battuto l'Inter ed essere tornato a -7 qualcuno è tornato a sognare lo scudetto. Servirà una vera e propria impresa perchè da una parte il Milan dovrà cercare di vincere tutte le ultime dieci gare di campionato e dall'altra i nerazzurri dovranno perdere diversi punti per strada. Ma sognare, almeno quello, non costa niente.