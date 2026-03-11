Fofana, numeri sorprendenti. Da quando è al Milan nessun rossonero ha fornito più assist di lui

Youssouf Fofana è un calciatore che spacca la tifoseria, ma non solo: il francese, alla sua seconda stagione al Milan, spacca spesso e volentieri anche le partite. Riporta Opta che dal suo arrivo al Milan (dalla scorsa stagione), nessun giocatore ha fornito più assist di Youssouf Fofana con i rossoneri tra tutte le competizioni: 13, al pari di Rafael Leão.

LE PAROLE DI AMBROSINI SU FOFANA

“Fofana è un calciatore che, giocando con Modric e Rabiot, non si prende mai i riflettori. C’è un po’ d’ombra. Però per me è più forte di quello che molti dicono. L’assist è suo. A Cremona ne fa due, l’anno scorso ha fatto otto assist. Guarda che è forte…”.