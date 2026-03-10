Borghi sicuro: “Il Milan ha limiti che però supera. Allegri ha tanti meriti, ha dato carattere e mentalità”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato così del derby di Milano. Queste le sue parole:

"Il Milan ci proverà, il Milan supera dei limiti che per me rimangono visibili fin dall'inizio della stagione. È un progetto molto chiaro e i meriti di Allegri sono tanti. È una squadra che punta proprio sulla mentalità, sull'unità, sulla capacità di aspettare la partita perchè poi il discorso può essere sempre il solito, non ha tanta proposta ma ha sempre tanta risposta. Questa sua mentalità porta la squadra soprattutto nelle grandi partite, a portare la partita a se. I risultati nei big match lo dimostrano. Il Milan ha tanti punti, li merita, per la mentalità. L'estetica del gioco è un discorso legittimo che non ha una soluzione, non ha una verità, è solo gusto. Il Milan ha dimostrato che questo carattere che si traduce in forza è una forza vera. È una forza che hanno portato Allegri con il suo staff e alcuni suoi giocatori. Ad esempio Luka Modric, Dio salvi Luka Modric perchè la speranza è che campioni del genero possano illuminare i nostri campi eternamente. Spero che Modric rimanga in Serie A anche l'anno prossimo"