Kean il primo nome per Allegri: si può trattare il prezzo della clausola

Ogni sessione di calciomercato il Milan si mette davanti allo specchio e sogna di vedere accanto a sè il numero 9 su cui costruire la propria forza offensiva. Per un motivo o per un altro però, sia che i rossoneri tentino un acquisto sia che non finalizzino nessuna operazione in tal senso, alla fine della fiera il club rossonero si ritrova sempre davanti a quello specchio a sognare un centravanti che possa mettere al sicuro l'attacco per gli anni a venire.

Moise

Allegri nel corso dell'ultima estate ha spinto molto per due calciatori: Dusan Vlahovic (in scadenza con la Juventus a giugno) e Moise Kean. Con il primo che sembra aver riallacciato dei rapporti quantomeno sinceri con i bianconeri, oggi la Gazzetta dello Sport riferisce come il centravanti italiano della Fiorentina sia il primo nome per il tecnico rossonero. Moise risponderebbe perfettamente all'identikit richiesto da Max: una punta moderna che sappia attaccare la profondità con rapidità ma che abbia anche l'abilità di riempire l'area di rigore sfrutttando la sua fisicità. Caratteristiche che si sposano con quelle dell'attaccante della nazionale italiana, sviluppate fortemente da quando è arrivato in Toscana.

Si può trattare

L'estate scorsa Kean era rimasto una suggestione: veniva dalla stagione migliore della vita e con una clausola da 62 milioni di euro. Oggi questo prezzo non rispecchia più il valore del giocatore che sta vivendo un'annata tra alti e bassi, con problemi fisici e il rendimento globale della Fiorentina molto infelice. Dunque l'intenzione del Milan è quella di trattare sul prezzo per abbassare la cifra della clausola e portarsi a casa Kean. Il giocatore ovviamente conosce benissimo Allegri e potrebbe unirsi anche al suo grande amico Leao. Al momento si tratta di suggestioni: i prossimi mesi ci diranno se si passerà all'azione. Molto passerà anche da quello che i dirigenti di via Aldo Rossi decideranno di fare con i tre attaccanti attuali che sono in bilico: Gimenez, Fullkrug e Nkunku. Oltre a Kean, gli altri nomi in lista al momento sono quelli di Vlahovic e Guirassy.