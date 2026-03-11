Allegri in trance nel finale del Derby. Il retroscena di BordoCam: "Odogu, Odogu, Odogu!"

Domenica sera il Milan ha vinto il secondo derby stagionale grazie ad un gran gol di Pervis Estupinan. Prestazione molto positiva della squadra di Allegri, che ha sicuramente meritato di portare a casa i tre punti in una partita che potrebbe aver riaperto il campionato. Come di consueto DAZN regala ai tifosi retroscena e dietro le quinte con il consueto appuntamento con Bordocam.

SIAMO NEL RECUPERO, ALLEGRI CHIAMA A RIPETIZIONE ODOGU

Iniziano le tante proteste dei nerazzurri: la prima per un contatto su Esposito in area. Non c’è nulla, solo un calcio d’angolo. Allegri intanto chiede se bisogna mettere dentro Odogu, ma non riceve risposta. Poi chiede se mancano due minuti e si inginocchia per guardare il secondo angolo. Dimarco batte, mischia in area, gol. Ma tutti fermi, Doveri aveva fischiato ancora prima che Carlos Augusto avesse colpito (di mano). Da bordocampo non si sente il fischio e la panchina dell’Inter scoppia di gioia, prima dell’enorme delusione. Doveri non si scompone e risponde così alle proteste: “Ho fischiato un’ora prima”.

Allegri intanto è in trance e continua a ripetere: “Odogu, Odogu, Odogu”. Barella, intanto, ancora non si capacita per quanto successo poco prima: “È follia. Cosa ha fischiato? Che ha fischiato?”. Semplice: un contatto troppo “affettuoso” tra Saelemaekers e Carlos Augusto. Doveri infatti parla proprio con loro due dopo che si è ristabilita la calma. Ma sulle due panchina non riescono a darsi pace: i nerazzurri sono ancora increduli per il gol annullato, Allegri è ancora convinto di dover mettere dentro Odogu: “Dovevo mettere dentro Odogu!”.