I tifosi della Lazio tornano proprio (e solo) contro il Milan. Il Messaggero: "Ritorno a casa"

Dallo scorso 30 gennaio lo stadio Olimpico, quando gioca la Lazio, è sostanzialmente deserto. I tifosi biancocelesti sono in aperta contestazione contro la società e hanno lasciato vuoto l'impianto capitolino per tre gare consecutive di campionato più la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Un gesto forte che però, proprio e solamente in occasione della sfida di domenica sera contro il Milan verrà dimenticato. I gruppi organizzati laziali hanno infatti annunciato ieri la sospensione per una gara di questo particolare sciopero: una misura che verrà adottata solamente per la partita contro i rossoneri.

Questa mattina Il Messaggero ha commentato la notizia, titolando così: "Ritorno a casa". Nel sottotitolo aggiunte anche altre informazioni in merito a questa decisione: "Dopo quattro gare di sciopero, i gruppi organizzati annunciano che domenica sosterranno la Lazio dagli spalti contro il Milan". Lo slogan scelto: "Regaliamoci l'ultimo spettacolo". Prevista infatti, addirittura, anche una coreografia. Dopo il Milan la Lazio ospiterà anche l'Inter il 10 maggio e avrà il Derby in trasferta nella penultima di campionato: in queste partite cosa succederà?