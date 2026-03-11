Il presidente della FIFA Infantino: "Sono tifoso dell'Inter"

A meno di 100 giorni dall'inizio del Mondiale che, per la prima volta, si terrà in tre paesi diversi - Stati Uniti, Canada e Messico - il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato in un'intervista al quotidiano spagnolo AS, mettendo sul tavolo diverse tematiche legate alla rassegna iridata di quest'estate ma non solo. In particolare l'alto dirigente italiano ha ribadito ancora una volta la sua fede calcistica per l'Inter, mai nascosta neanche in passato.

Le parole di Infantino: "Seguo il calcio da bambino. Ricordo il Mondiale di Spagna del 1982 che vinse l’Italia con Paolo Rossi. Sono anche tifoso dell’Inter e uno dei miei primi idoli è stato Evaristo Beccalossi, numero dieci che non giocò quel Mondiale. Ma ricordo anche Alessandro Altobelli, così come Maradona, un fenomeno. O Ronaldo Nazario. Più attuali dico Messi e Cristiano Ronaldo ma anche spagnoli che hanno vinto la Coppa del Mondo nel 2010, da Xavi a Casillas o allenatori come Guardiola e Del Bosque".