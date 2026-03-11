Florenzi: "Allegri in Champions? Penso proprio di sì. Campionato lo vince l'Inter"

Oggi compie gli anni Alessandro Florenzi, calciatore che ha chiuso la carriera al Milan e che con il club rossonero ha vinto anche lo Scudetto con un ruolo molto attivo in quella squadra. Per l'occasione il giocatore romano ha concesso un'intervista sulle colonne del Corriere dello Sport pubblicato nella giornata di oggi e ha parlato di svariati temi, personali e di attualità calcistica. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Alessandro Florenzi su quelli che saranno secondo lui i verdetti del campionato: "Il campionato per me lo vince l'inter. Milan e Roma in Champions? Allegri penso proprio di si, Gasperini se la può giocare. Se la Roma va in finale di Europa League andrò a Istanbul? Non lo so, intanto speriamo di arrivarci, poi decido. In caso il biglietto lo prendo..."