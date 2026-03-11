Braglia dopo il derby: "Il Milan è sempre quello, cinico. L'Inter è in calo"

Simone Braglia, su TMW Radio, ha analizzato così il derby di Milano: "Il Milan è sempre quello, cinico, l'Inter è in calo. Nell'Inter vedo, al di là degli infortuni, un'involuzione anche dal punto di vista agonistico. Il rigore c'era? Quando giocavo io, non venivano mai dati.

Poi con le regole attuali fino a qualche settimana fa veniva dato...Per me però comunque non c'era volontà di prenderla col braccio. Per me stavolta l'arbitro ha deciso e ha fatto bene. Ci lamentiamo che non decidono più, invece stavolta lo ha fatto".