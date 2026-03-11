Callegari estasiato da Modric: “Esempio straordinario, bisogna portare le scuole calcio a San Siro per vederlo dal vivo”

vedi letture

Durante la puntata di Sport Mediaset Monday Night, Massimo Callegari ha commentato la prestazione di Luka Modric nel derby di domenica sera. Queste le sue parole:

"Come tante altre volte in cui ho avuto la fortuna e il privilegio di vederlo dal vivo, Luka Modric mi ha rubato l'occhio. Credo che bisognerebbe portare le scuole calcio a san Siro a vedere la partita non del Milan ma di Luka Modric, osservare come si muove, come si smarca, come si svincola dagli avversari, come anticipa le traiettorie dei passaggi, come gioca il pallone, con la qualità del controllo sempre portato poi per effettuare il passaggio e mettere nella condizione migliroe possibile il compagno per ricevere, per dare un segnale ai compagni, agli avversari e trascinare lo stadio. Veramente ogni partita giocata con l'entusiasmo come se fosse la prima, con l'attenzione e con l'energia buttate in campo come se fosse l'ultima. È un esempio straordinario anche come muove il corpo da una parte all'altra per guardare tutte le posizioni, pensare già al passaggio. Veramente portate i bambini a vedere Modric allo stadio":