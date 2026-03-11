Caressa sicuro: “Con Allegri tutti i difensori sono migliorati”
Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato del derby di Milano. Queste le sue parole:
"Pavlovic è diventato un difensore di livello con Allegri, addestramento, lavoro sul campo, è quello che Allegri fa soprattutto nel reparto difensivo. All'inizio della stagione si diceva che il vero punto debole del Milan era la difesa, tant'è vero che nel mercato Allegri aveva chiesto un difensore. Tomori è cresciuto, De Winter è cresciuto e Pavlovic è cresciuto. Il Milan li deve ancora proteggere ed è per questo che Allegri sceglie ancora il blocco basso, ma quando affronta squadre contro l'Inter che non hanno profondità, allora può anche rischiare di giocare con il baricentro un po' più alto. Quando all'Inter non permetti di uscire con il palleggio facile va in difficoltà"
